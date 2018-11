Sophia Thomalla: Zoff um ihren Ex! Macht Gavin Rossdale jetzt Schluss?

Obwohl Sophia Thomalla einen neuen Freund hat – so richtig los kommt sie nicht von ihrem Ex...

Das Liebeskarussell von (29) dreht sich bekanntlich schnell. Trotz ihrer aktuellen Flamme Gavin Rossdale (53) scheint sie auch noch sehr an Ex-Freund Till Lindemann (55) zu hängen...

Rund vier Jahre lang waren die beiden ein Paar, sie trägt sogar sein Konterfei als Tattoo auf dem Arm. Und auch heute, lange nach der Trennung, fühlt sich Sophia dem Rammstein- Rocker noch immer verbunden. Aber von Anfang an: Till ist Besitzer eines Mietshauses in Berlin. Im Erdgeschoss befindet sich ein Café, das wegen einer von ihm geforderten Mieterhöhung nun schließen muss. Damit zog er den Hass vieler Gäste auf sich – und ausgerechnet Sophia verteidigt ihn jetzt mit einem Wut-Posting auf Instagram: „Seit Jahren betteln wir, dass die Toiletten gemacht werden sollen. Nix. Das Café war in einem SO desolaten Zustand, dass die Mäuse sogar angekrochen kamen!“

Eifersuchts-Drama um Sophia Thomalla?

Nicht nur, dass sie das Pronomen „Wir“ benutzt, auch sonst scheint Sophia bestens über Tills Ärger mit der Immobilie informiert zu sein. Demnach habe er nach jahrelangem Ärger jetzt einfach die „Reißleine gezogen“, schreibt sie und steigert sich richtig rein. Wie wichtig ihr Till ist, stellte sie schon einmal klar: „Familie ist definitiv Till auch für mich.“ Und so oft, wie man die beiden auch nach der Trennung noch zusammen gesehen hat, scheint sich das kaum geändert zu haben … Wie das Gavin wohl schmeckt?