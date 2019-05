Sophia Vegas: Aus und vorbei! Sie bestätigt die Trennung

Seitdem Baby Amanda geboren wurde, steht Sophia Vegas' Welt Kopf. Die Blondine ist ganz vernarrt in ihren kleinen Schatz. Trotzdem hat Sophia gleich nach der Geburt eine Vollzeit-Nanny eingestellt. Das war einmal...

Schluss nach 3 Monaten!

Denn Sophia hat ihre Kinderbetreuung nach nur 3 Monaten gefeuert! Das verriet sie via . Zu drei zuckersüßen Schnappschüssen ihrer Prinzessin schrieb die 31-Jährige: "Stolze drei Monate alt und bereits der eigene Boss. Habe eben die Nanny gefeuert." Die genauen Gründe für die Trennung verriet Sophia allerdings nicht.

Viel Gegenwind für Sophia Vegas

Ihre Follower lassen mal wieder kein gutes Haar an dem -Sternchen. "Wie konntest du dieses süße kleine Ding nur zwei Wochen alleine lassen mit der Nanny, die du jetzt gefeuert hast? Unfassbar...", ätzt ein User. "Da werden noch viele Nannys gefeuert...", ist sich ein anderer sicher.

Sophia sind die negativen Kommentare egal. Gegenwind ist sie mittlerweile gewöhnt. Immer wieder steht die Neu-Mama in der Kritik. So stellte sie gleich nach der Geburt klar, dass sie nicht stillen - und sich direkt wieder unters Messer legen will. Und auch, dass Sophia ohne Baby in den Urlaub fuhr, stieß vielen übel auf. "Ich bin halt keine Übermutter!", stellte sie klar. Hauptsache ihre süße Amanda muss nicht drunter leiden...