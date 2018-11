Sophia Vegas: Baby-Geschlecht enthüllt!

Zehn Monate sind Sophia Vegas und Daniel Charlier ein Paar. Und schon erwarten sie ihr erstes gemeinsames Kind. "Das ist der typische Traummann. Jede Frau wünscht sich jemanden wie ihn!", schwärmte Sophia im Interview mit .

Sophia im Patchwork-Familienglück

Gemeinsam mit drei von Daniels Kindern aus früheren Beziehungen leben die beiden in einem schicken Appartement Beverly Hills. Sophia kümmert sich um Haushalt und Kinder, Daniel verdient als Investmentberater den Familienunterhalt. Im Frühjahr soll ihr erster gemeinsamer Nachwuchs auf die Welt kommen. Um das Geschlecht haben die beiden Turteltauben bisher ein großes Geheimnis gemacht. Bis jetzt!

Sophia Vegas: Testergebnisse enthüllen überraschende Neuigkeiten!

Es wird ein...

Auf der Thanksgiving-Party ließen sie endlich die Bombe platzen. Für die Verkündung ließ sie sich etwas ganz Besonderes einfallen. "In dem schwarzen Ballon sind ganz viele Ballons in einer ganz speziellen Farbe, entweder rosa oder blau", erklärte sie. Auf rief Sophia ihre Fans auf mitzuraten, ob das Baby ein Mädchen oder Junge wird. "Ich freue mich total, dass ihr so fleißig abstimmt, ob wir eine kleine Prinzessin oder einen kleinen Prinzen haben werden. Glaubt mir, ich kann’s auch kaum abwarten", schrieb sie begeistert. In der RTL-Sendung "Exclusiv" wurde das Rätsel dann endlich aufgelöst. Es wird ein Mädchen! "Ich glaube, es ist für jede Frau schön, ein kleines Mädchen in zu packen. Ein kleines Mädchen ist schon toll!", freute sich die werdende Mama.