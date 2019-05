Sophia Vegas: Baby-Kracher! Ihre Fans können es kaum glauben!

Reddit this

Für ihre Fähigkeiten als Mutter wird Sophia Vegas schon seit Wochen scharf kritisiert. Doch nun schlagen ihre Fans plötzlich versöhnliche Töne an.

Schon während ihrer Schwangerschaft musste Sophia Vegas sich immer wieder negative Kommentare von ihren Fans anhören. Seit der Geburt ihrer Tochter hat sich daran nichts geändert. Die Blondine wird immer wieder dafür kritisiert, eine Vollzeit-Nanny zu haben und ohne ihren Sprössling zu verreisen.

Baby-Fotos begeistern die Fans

Doch davon will die Blondine nichts wissen. Auf ihrer -Seite postete sie nun neue Fotos der kleinen Amanda und schrieb einige süße Zeilen dazu: „Wenn ich bedingungslose Liebe und Dankbarkeit definieren müsste, würde ich es exakt so ausdrücken. Es macht mich so glücklich, unsere kleine Prinzessin von Tag zu Tag strahlen und wachsen zu sehen.“

Und plötzlich bekommt Sophia überraschend viel Zuspruch von ihren Followern! Während sind in der Vergangenheit unter jedem Foto fiese Kommentare häuften, scheinen die Fans sich nun beruhigt zu haben:

„Die kleine Maus sitzt schon? Ist ja der Hammer. Offensichtlich macht ihr es deutlich besser, als so manche Helikopter-Mami“

„Wo sind denn all die Hater heute? Ups, die sind ja vielleicht zum Wendler übergelaufen“

„Die Kleine ist sooo süß. Alles Liebe für dich und deine kleine Familie. Ignoriere die, die schlecht über dich reden. Die sind nur neidisch.“

Wer hätte gedacht, dass die süßen Fotos von Amanda Sophias Kritiker milde stimmen würden?