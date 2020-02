Sophia Vegas: Drastische Entscheidung nach dem Krankenhaus-Drama

Offenbar hat Sophia Vegas (32) aus ihren Fehlern gelernt! Nachdem sie sich 2017 für eine bizarre XXS-Taille bedenkenlos unters Messer legte, zeigte sie sich nun völlig erschöpft und ungewohnt nachdenklich im Krankenhaus – nachdem die verpfuschte -OP sie beinahe ins Grab gebracht hat…

Die Sache war von Anfang an der blanke Wahnsinn: „Ich will eine menschliche Puppe sein“, verkündete Sophia vor ein paar Jahren – und ließ sich für eine barbiemäßige Wespentaille vier Rippen entfernen. Die Folgen des hochriskanten Eingriffs waren ihr damals völlig egal. „Meine Schönheit ist mir wichtiger in dem Moment gewesen als mein Leben“, gab sie kurz darauf zu Protokoll. Kein Wunder, dass ihre -Follower beim Anblick von Sophias aktuellen Bildern aus einer Klinik dachten, sie hätte sich schon wieder für irgendeinen Beauty-Blödsinn unters Messer gelegt. Denn das Foto zeigt sie im Krankenhausbett, angeschlossen an diverse Schläuche und Geräte, Ehemann Daniel Charlier (53) neben sich.

Sophia Vegas will ihr Leben ändern

Tatsächlich ging es diesmal eher ums Leben als um die Schönheit: Sophia musste einen Bauchdecken-Bruch operieren lassen. Ihr Arzt vermutete, dass es sich dabei um eine späte Komplikation ihrer Rippen-OP handelte Damals sei sie womöglich in den unteren Bauchdecken-Schichten nicht richtig zusammengenäht worden. „Das ist jetzt schon ein richtig großer Bruch, und durch diesen Bruch kommt die Leber raus“, verrät Sophia. Weil sie starke Schmerzen hatte, bekam sie Morphium und wurde zur Sicherheit an ein Beatmungsgerät angeschlossen.

Doch wie es aussieht, hat Sophia aus ihren Fehlern gelernt. „Ich muss sagen, das ist eine Lektion fürs Leben!“, gibt sie zu. „Ich würde niemandem raten, sich die Rippen rausnehmen zu lassen.“ Wird sie etwa für ihre kleine Tochter vernünftig? Schließlich ist sie seit einem Jahr Mutter – da ändern sich wohl auch bei ihr die Sicht aufs Leben, die Einstellungen und vor allem auch Prioritäten. Und nun ist die kleine Amanda für Sophia offenbar wichtiger als eine überschmale Taille. Späte Einsicht, aber besser spät als zu spät…

