Sophia Vegas: Ehrliche Baby-Beichte

Sophia Vegas ist mittlerweile im neunten Monat schwanger. Regelmäßig präsentiert sie ihren immer größer werdenden Babybauch auf . Dort teilte sie ihren Fans jetzt auch mit, dass sie sich ihre Schwangerschaft eigentlich ganz anders vorgestellt hatte.

Das stört Sophia Vegas an ihrer Schwangerschaft

"Ich bin froh, wenn ich es geschafft habe und die kleine Amanda endlich das wunderschöne Licht der Sonne erblickt", schrieb sie zu einem Bild von sich. Jedoch gab sie zu: "Ich muss sagen, ich habe mir die Schwangerschaft ein bisschen schwerer vorgestellt, aber letzten Endes ist auch alles ein bisschen Kopfsache.“

Ein paar Kleinigkeiten stören Sophia an ihrer Schwangerschaft allerdings schon. "Meine Energiereserven sind definitiv durch zwei geteilt. Dazu kommt, dass meine Laune und Diskussionsbedarf auf dem höchsten Level ist." Die werdende Mama kann es gar nicht mehr abwarten ihre kleine Tochter endlich in den Armen zu halten. "Ich bin nun an einem Punkt, wo ich langsam realisiere, dass ich Mama werde."

Sophia Vegas: OP-Schock in der Schwangerschaft!

Babyname enthüllt!

Erst kürzlich verkündeten Sophia und ihr Freund Daniel Charlier, wie ihre kleine Maus heißen soll: Amanda Jacqueline Charlier. Derzeit lebt Sophia mit Daniel und seinen drei Kindern aus einer vorherigen Beziehung in einem luxuriösen Apartment in Beverly Hills. Das Zimmer für die kleine Amanda ist sicherlich schon eingerichtet...