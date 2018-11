Sophia Vegas: Endlich zeigt sie ihren Baby-Bauch!

Die Schwangerschafts-Verkündung von Sophia Vegas schlug ein wie eine Bombe! Auf ein Baby-Bauch-Foto mussten die Fans von Sophia allerdings vergebens warten. Doch nun die Überraschung! Via " " teilt die nun ein süßes Bild, auf dem eine deutliche Wölbung zu erkennen ist.

Sophia Vegas: Große Sorge um ihr ungeborenes Baby!

Sophia Vegas zeigt zum ersten Mal ihren Baby-Bauch

In einem süßen Post lässt Sophia nun die Baby-Bombe platzen. So postet sie ein Foto von sich, welches sie dabei zeigt, wie sie in ihrem Beach-Look in der Meeresbrandung posiert. Dazu kommentiert Sophia: "Jetzt versteh ich warum ich gestern das erste Mal angesprochen worden bin ob ich schwanger bin nachdem ich mich zur Seite gedreht habe." Das so ein Bild von ihren Follower nicht lange unentdeckt bleibt, ist klar...

Die Fans von Sophia Vegas sind begeistert

Wie unter dem Post deutlich wird, hat Sophia mit ihrem Bild voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren ihre Fans: "Ich freue mich darüber und wünsche dir einen schönen Abend, liebe Sophia" sowie "Und die Schwangerschaft steht dir sooo gut." Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum! Mal sehen, wann uns Sophia mit dem nächsten Baby-Bild überraschen wird...