Sophia Vegas: Erste Bilder von der Hochzeit mit Daniel Charlier

Ganz in Weiß!

Heute war es soweit: Im kleinen Kreise gaben sich Sophia Vegas und Partner Daniel Charlier das Jawort.

Nachdem die Blondine bereits verraten hatte, dass das Paar im kommenden Jahr ein rauschendes Fest feiern will, fand die heutige Trauung in ganz privatem Rahmen statt.

Strahlende Braut: Das ist das Hochzeitskleid von Sophia Vegas

Auf seinem -Account postete Unternehmer Daniel Charlier in seiner Story stolz die ersten Schnappschüsse vom großen Tag und enthüllte: Das Paar gab sich in einer freien Trauung in Santa Barbara im Beisein ihrer Familienmitglieder mit Blick auf das Meer das Jawort.

Die Braut erstrahlte dabei in einem weißen Spitzenkleid, und auch Töchterchen Amanda war in einem weißen Tutu-Kleidchen festlich zurechtgemacht.

Wie Sophia Vegas ihren Fans zeigte, gab es für das Paar dann noch eine kleine Hochzeitstorte mit Erdbeeren - klar, dass sich da auch die Fans mit reihenweise Glückwünschen anschließen!