Sophia Vegas: Erstes Baby-Bild ihrer süßen Tochter!

Wie süüüüß! Am 03. Februar brachte Sophia Vegas ihre kleine Tochter zur Welt. Nun können ihre Fans erstmals einen Blick auf das Neugeborene werfen...

Seit der Geburt ihrer süßen Tochter Amanda schwebt Sophia Vegas im Baby-Glück! Obwohl die Kleine fünf Tage zu früh zur Welt kam, scheint es der frischgebackenen Mama und ihrem Spross blendend zu gehen. Die zeigt zumindest das erste Foto der beiden...

Sophia Vegas ist überglücklich

Erst kürzlich meldete sich Sophia Vegas mit einer liebevollen Nachricht zu Wort, in der sie darüber berichtete, wie glücklich sie nach der Geburt ihrer Tochter ist. Via " " verkündete die : "Unsere kleine Amanda Jaqueline Charlier ist kerngesund und schon voller Tatendrang. Mir geht es wunderbar, ich kann meine Gefühle ehrlich gesagt gerade schriftlich nicht ausdrücken. Das Gefühl, unser kleines Wunder in den Armen zu halten, ist für mich gerade zu schön um wahr zu sein und einfach überwältigend..." Doch damit nicht genug! Ihre Fans haben nun ebenfalls die Möglichkeit, einen Blick auf den süßen Spross zu werfen!

Sophia Vegas mit ihrem Baby im Arm

Auf dem "Instagram"-Account von " "-"Exclusiv" ist ein Bild zu sehen, auf dem Sophia ihre Tochter Amanda stolz in den Armen hält. Sie drückt ihrem Baby einen niedlichen Mama-Kuss auf die Stirn. Auch Sophias Partner ist mit von der Partie. Die Papa-Freude ist ihm dabei förmlich ins Gesicht geschrieben. Ob uns Sophia in der nächsten Zeit mit noch mehr Baby-Bilder überraschen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...