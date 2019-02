Sophia Vegas: Erstes Update nach der Geburt!

Reddit this

Am 03. Februar brachte Sophia Vegas ihr erstes Kind per Kaiserschnitt zur Welt. Für ihren Freund Daniel soll es bereits das sechste Kind sein. In einem überraschenden Update verrät Sophia nun, wie sie sich nach den Strapazen des Kaiserschnitts fühlt...

20 Kilo mehr: Sophia Vegas spricht über ihre Schwangerschaftskilos

Sophia Vegas bringt ihr Kind zu früh zur Welt

Obwohl der Geburtstermin für Sophias Tochter eigentlich der 08. Februar war, brachte die ihr Kind fünf Tage zu früh zur Welt. Nichtsdestotrotz scheint es der Power-Blondine nach ihrem Kaiserschnitt blendend zu gehen, dies wird zumindest aus ihrem jüngsten -Post ersichtlich. So berichtet Sophia: "(...) Unsere kleine Amanda Jaqueline Charlier ist Kern Gesund und schon voller Tatendrang. Mir geht es wunderbar, ich kann meine Gefühle ehrlich gesagt gerade schriftlich nicht ausdrücken. Das Gefühl unser kleines Wunder in den Armen zu halten ist für mich gerade zu schön um wahr zu sein und einfach überwältigend... (...)." Was für rührende Worte, die bei ihren Fans für jede Menge Begeisterung sorgen!

Sophias Fans sind begeistert!

Wie unter dem Post der Beauty deutlich wird, hat sie mit ihrer liebevollen Nachricht bei ihren Followers voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren diese: "Toll endlich hast du deinen kleinen Engel geboren. Ich wünsche dir und deiner süßen Familie alles erdenklich Gute" sowie "Einmaliger und schöner Liebesbeweis an Deine Lieben echt reizend diese Worte!" Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum!