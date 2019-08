Sophia Vegas: Eskalation vor der Hochzeit!

Der Countdown läuft : Im August wollen sich Sophia Vegas (31) und Daniel Charlier (53) das Jawort geben – sogar gleich dreimal: in Kalifornien, Deutschland und auf Ibiza. Auch wenn sie sagt, alles solle „ganz klein und intim“ ablaufen – zu erwarten ist ein Trash-Marathon de luxe mit einer Sophia in absoluter, ähm, Bestform: Diät hält sie deshalb schon seit Wochen, geht auch fleißig zum Sport. Und für den Rest sind jetzt -Experten verantwortlich...

Sophia Vegas ist im Beauty-Wahn

Los ging’s mit einem Friseurtermin für neue Extensions. Danach waren die Wimpern dran – der Klimper-Aufschlag muss schließlich sitzen, wenn sie ihrem Daniel tief in die Augen schaut. Und wenn der dann zum Hochzeitskuss ansetzt, sollen sie ihn anstrahlen: Sophias frisch gebleichte Beißerchen. Um die kümmert sich der Bremer Zahn-Doc Milan Michalides. Aber das Wichtigste fehlte bislang: ein Kleid. In Berlin wurde die Hyper-Blondine jetzt fündig. Bei Crusz fand sie ihren ganz persönlichen Traum in Weiß. Moment mal, fehlt da nicht was? Richtig: ein bisschen Botox gegen die Mimikfältchen. Keine Sorge: Das hatte sich Sophia schon im April spritzen lassen…