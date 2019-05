Sophia Vegas: Foto aufgetaucht! Ihre Fans sind geschockt!

Es wird nicht ruhig bei Sophia Vegas! Vor drei Monaten brachte die Beauty ihre kleine Tochter Amanda zur Welt. Seitdem muss sich Sophia immer wieder einer Reihe von Negativ-Schlagzeilen stellen, dass sie ihre Mama-Pflichten vernachlässigen würde. Doch damit nicht genug...

Dieser Post sorgt für Aufsehen

Via teilt Sophia Vegas nun ein Bild mit ihren Fans, welches einen regelrechten Shit-Storm in ihrer Community entfacht! Der Grund: Sophia zeigt sich in einem knappen Sport-Top und setzt ihren dünnen Bauch sowie ihrer Wespentaille gekonnt in Szene. Nur drei Monate nach der Entbindung, zeigt sich Sophia so schlank und rank wie eh und je. Für ihre Fans absolut unverständlich...

Die Fans von Sophia sind geschockt

Wie unter dem Post der Blondine deutlich wird, haben ihre Anhänger nur wenig Verständnis für Sophias Körper-Klut. So kommentieren sie: "Investiere so viel Zeit in dein Baby, wie in deinen Körper" sowie "Widerlich sieht das aus. So verunstaltet. Und mit 70 Jahren brauch die ein Korsett, weil die sonst umkippt. Wie kann man das schön finden". Oh je! Was für harte Worte! Was Sophia darüber denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab die dazu noch kein Statement ab.