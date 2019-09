Sophia Vegas: Große Drama um die frischgebackene Mami!

Es wird einfach nicht ruhig bei Sophia Vegas. Vor sieben Monaten brachte die Ex von Bert Wollersheim ihre kleine Tochter Amanda zur Welt. Schon vor der Geburt kündigte Sophia an, dass sie sich nach der Entbindung in ein straffes Sportprogramm stürzt, um wieder in Shape zu kommen - mit Erfolg. Doch jetzt der Schock...

Sophia Vegas: Böse Überraschung an ihrem 32. Geburtstag

Sophias Vegas spricht Klartext

Via " " teilt Sophia Vegas nun ein Bild mit ihren Fans, welches sie mit ihrem Schatz Daniel Charlier an Bord eines Schiffes zeigt. Sophia hält bewusst ihre Kehrseite in die Kamera und kommentiert: "Keine Ausreden an uns Frauen. Wer Babys bekommen kann hat auch die nötige Disziplin sich richtig zu ernähren und sich wieder in Form zu bringen." Autsch! Eine Aussage, für die Sophia von ihren Fans eine herbe Kritik erhält...

Sophias Fans sind außer sich

Wie unter dem Post von Sophia deutlich wird, sind ihre Anhänger von der Ansicht ihres Idols absolut geschockt. So kommentieren sie: Das ist natürlich kein Problem, wenn man eine Nanny für das Kind hat, dann hat man auch Zeit für Sport" sowie "Bedeutet das, das jede Frau die nicht danach wieder Rank und schlank und trainiert ist, faul ist und keine Disziplin hat? Es gibt so viel Wichtigeres und schöneres, wie ständig den Fokus darauf zu richten wieder 'Perfekt' auszusehen." Was Sophia über diese Anfeindungen denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab sie dazu noch kein Statement ab...

Oh je! Was ist nur mit Sophia Vegas los?