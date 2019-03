Sophia Vegas: Große Sorge um die frischgebackene Mami!

Es wird nicht ruhig um Sophia Vegas! Vor knapp vier Wochen erblickte ihr süßes Töchterchen Amanda das Licht der Welt. Für ihre Fans eine absolute Sensation! Doch während sich andere Mamis nach der Geburt von den Strapazen erholen, hat Sophia nur ein Ziel: Baby-Pfunde loswerden!

Bert Wollersheim: Pleite-Drama!

Sophia Vegas will über 20 Kilo abnehmen

Erst kürzlich berichtete Sophia ihren Fans, dass sie bereits 12 Kilo nach der Geburt ihrer Tochter verloren hat. Ein Ergebnis, mit dem sich Sophia jedoch noch nicht zufrieden gibt. So ergänzte sie, dass noch weiter 14 folgen sollen. Doch damit nicht genug! Wie Sophia weiter berichtet, trägt sie mittlerweile auch wieder ihre Korsetts, die ihr ihre erschreckende Wespentaille zaubern...

Sophia trägt wieder Korsett

Wie Sophia im Interview mit " " erklärt, trägt sie momentan ein Korsett in Größe "XS". Sophia beichtet: "Das Korsett habe ich jetzt schon um. Das ist aber XS. Die anderen Korsetts, die danach kommen, sind alle angefertigte. In die werde ich mich wahrscheinlich dann reintrauen so in zwei, drei Wochen, weil ich bin halt immer noch ein bisschen geschwollen am Bauch". Oh je, ob das wirklich so ratsam ist? Bleibt nur zu hoffen, dass Sophia den Kilo-Frust nicht übertreibt...