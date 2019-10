Sophia Vegas: Große Sorge um Tochter Amanda!

Reddit this

Oh je! Traurige Neuigkeiten von Sophia Vegas und ihrer kleinen Tochter Amanda...

Eigentlich wollte Sophia Vegas lediglich einen süßen Schnappschuss von sich und ihrer Tochter Amanda teilen. Doch jetzt das Traurige...

Sophia Vegas postet süßes Baby-Bild

Via teilt Sophia Vegas nun ein paar niedliche Mama-Tochter-Schnappschüsse mit ihren Fans, die Sophia und Amanda planschend im Pool zeigen. Dazu kommentiert die Blondine: "Quality time, da unser Töchterchen nun schon 8 Monate alt ist fühle ich mich sicher mit ihr im Pool zu planschen. Momente die einfach unglaublich schön sind. Amanda ist schon jetzt eine richtige Wassermaus." Wie süß! Doch was folgt, sind eine Reihe von Vorwürfen...

Sophia Vegas wird angefeindet

Wie unter dem Post von Sophia deutlich wird, sind ihre Fans von dem Foto alles andere als begeistert. So kommentieren sie: "Ich weiß nicht warum man seine kleine Tochter nackt im Internet präsentieren muss" sowie "Süße Fotos, ich würde aber an deiner Stelle keine Nackt-Fotos von deiner Tochter einstellen. Zum Schutz deiner Tochter." Autsch! Was Sophia über die Fan-Sorge und die damit verbundenen Vorwürfe denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab sie dazu noch kein Statement ab...

