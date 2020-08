Sophia Vegas: Großes Drama um Tochter Amanda!

Sophia platzt der Kragen

Auf Instagram postet Sophia zwei süße Fotos ihrer Tochter und bezieht Stellung zu den Vorwürfen, die ihr schon lange an den Kopf geworfen werden. Sie erklärt, dass sie in Amerika lebe, weil man dort nicht schief angeguckt werde, wenn man eine Nanny oder eine Haushaltshilfe hat. "Ja, ich hatte eine Nachtschwester (was eine Schande). Trotz Nachtschwester bin ich jedes Mal aufgestanden, wenn meine Tochter aufwachte! Nach zwei Monaten hat sie mit uns geschlafen. Und ja, ich hatte eine Nanny direkt nach der Geburt! Trotz Nanny habe ich meine Tochter gestillt und mich liebevoll gekümmert! Jede Minute! Unsere Nanny ist nur zum Einsatz gekommen, falls wir Termine hatten", erklärt sie.