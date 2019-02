Sophia Vegas: Hurra, das Baby ist da!

Sophia Vegas schwebt im Baby-Glück! Ihre kleine Tochter erblickte heute endlich das Licht der Welt. "Amanda ist da und gesund", schwärmte der stolze Papa Daniel Charlier exklusiv gegenüber .de.

Sophia Vegas: Das Baby ist da!

Am Sonntagmorgen berichtete Sophia in einer Videobotschaft, dass ihre Fruchtblase geplatzt sei. „Ich bin ins Badezimmer gegangen, habe mich fertig gemacht und auf einmal ist mein Bein ganz nass geworden. Es geht auf jeden Fall los“, erklärte sie aufgeregt. Keine zwei Stunden später konnte sie bereits ihren Sprössling in den Armen halten, der per Kaiserschnitt zur Welt kam.

Scheinbar hatte Amanda es eilig, ihre Eltern kennenzulernen, denn eigentlich sollte sie erst am 8. Februar geboren werden. Während es für Sophia das erste Kind ist, freut ihr Liebster sich bereits über sein sechstes Kind.