Sophia Vegas: Jetzt eskaliert der Baby-Shitstorm

Die gemeinsame Zeit mit Tochter Amanda genießen? Sich an die neue Rolle als Mutter gewöhnen? Als Familie zusammenwachsen? Das alles scheint Sophia Vegas (31) nicht so wichtig zu sein wie ihr Aussehen. Sie will ihre alte Figur zurück: „Nur noch zwei Kilo, dann habe ich mein altes Gewicht sieben Wochen nach der Entbindung wieder“, schreibt sie auf …

Nur zu gern würde sie in dem kobaltblauen Kleid, das sie vergangene Woche trug, wieder genauso aussehen wie vor der Schwangerschaft – mit XXS-Taille und XXL-Busen. Doch das dauert: „Die letzten beiden Kilos halten sich besonders hartnäckig…“, so Sophia. Deshalb muss jetzt wie verrückt im Fitnessstudio trainiert werden und streng Diät gehalten werden. Denn ihr Aussehen ist für Sophia alles, das machte sie schon während der Schwangerschaft deutlich: „Es ist unheimlich wichtig für mich, mich in meinem Körper wohlzufühlen. Daher starte ich schon jetzt mit meinem Fitnessprogramm, damit ich gut vorbereitet für meinen Start danach bin.“

Sophia Vegas ist besessen vom Abnehmen

Damals wurde ihr vorgeworfen, mit diesem Sport-Wahnsinn die Gesundheit ihres Babys zu gefährden – Frühwehen könnten dadurch ausgelöst werden. Glücklicherweise kam die Kleine unbeschadet zur Welt.

Sophia Vegas: Drama um ihre Gesundheit!

Heute, nur zwei Monate nach Amandas Geburt, der nächste Shitstorm: Denn viele finden, Sophia solle sich lieber um ihre Tochter kümmern, statt sich permanent zu posten, wie sie auf dem Laufband oder beim Krafttraining und Yoga im Fitnessstudio schwitzt. Einer schreibt auf Instagram: „Wärst du von ganzem Herzen Mama, dann hättest du gar keinen Kopf, dir um deine Optik Gedanken zu machen.“ Da ist was Wahres dran, oder?