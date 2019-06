Sophia Vegas: Jetzt lüftet sie ihr süßes Geheimnis!

Was ist nur mit Sophia Vegas los? Normalerweise lässt die Blondine ihre Fans via regelmäßig an ihrem Alltag teilhaben. Doch in letzter Zeit wurde es ruhig um sie...

Das steckt hinter Sophias Auszeit

Jetzt meldete sich Sophia jedoch wieder zurück - und erklärte ihre Auszeit. Zu zuckersüßen Schnappschüssen ihrer kleinen Tochter Amanda schrieb sie: "Warum ist es so ruhig um mich geworden? Das sind die E-Mails, die ich momentan ohne Ende bekomme." Doch die Funkstille hat noch einen weiteren Grund: "Wir sind endlich in unser eigenes neues Häuschen gezogen, was mich zwischen Windeln wechseln, kuscheln mit unserem Engel und etliche Kartons auspacken super viel Zeit gekostet hat."

Sophia Vegas: Liebes-Schock! Schlimme Enthüllung um Freund Daniel

Die Hochzeitsvorbereitungen laufen auf Hochtouren

Doch wahrscheinlich werden die Fans noch etwas länger auf ihr Idol verzichten müssen. Denn auch die Hochzeit muss geplant werden. Mitte Mai machte ihr Freund Daniel Charlier einen Antrag in Mailand. "Ich habe Ja gesagt", schrieb Sophia damals stolz zu einem Bild, auf dem sie ihren funkelnden Verlobungsring in die Kamera hielt.