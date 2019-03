Es wird nicht ruhig um Sophia Vegas. Vor knapp vier Wochen brachte die ihre Tochter Amanda zur Welt. Doch während sich andere Mamis nach der Geburt eine Auszeit gönnen, legte Sophia sofort wieder los und arbeitete an ihrem After-Baby-Body! Für ihre Fans vollkommen unverständlich. Doch nicht nur ihr Körperkult bietet ihren Anhängern eine riesige Angriffsfläche...

Bert Wollersheim: Pleite-Drama!

Sophia Vegas teilt Urlaubsschnappschuss

Gestern ließ Sophia Vegas die Urlaubs-Bombe platzen und teilte mir ihren Fans eine Reihe von Schnappschüssen, die sie mit ihrem Partner Daniel im Traumurlaub in Mexiko zeigten. Die beiden gönnen sich ein paar Tage Erholung und feierten gleichzeitig den Geburtstag von Daniel. Eigentlich eine schöne Idee. Für ihre Fans jedoch ein absolutes "No Go". Der Grund: Sophia lässt ihre Tochter so kurz nach der Geburt für mehrere Tage alleine. Es folgte ein regelrechter Shitstorm gegen die Mami. Für Sophia jedoch kein Grund, um den Kopf in den Sand zu stecken...

Sophia äußert sich zu Vorwürfen

Wie Sophia nun in einem Video berichtet, welches " " vorliegt, lässt sie sich von den Anfeindungen ihrer Fans nicht unterkriegen. So erläutert sie: "Amandas Onkel und Tante passen auf sie auf! Ihr geht's gut. Wir sind jeden Tag im Kontakt." Ebenfalls fügt sie hinzu: "Ich finde das auch absolut total in Ordnung, dass man sich paar Tage zurückzieht und sagt 'Ok, jetzt brauche ich mal eine Auszeit." Ehrliche Worte, die zeigen: Sophia steht über der ganzen Sache!