Sophia Vegas: OP-Schock in der Schwangerschaft!

Wie bitte?! Ihr Töchterchen ist noch nicht einmal da, und schon plant Sophia Vegas die nächsten Beauty-OPs! Die 31-Jährige hat nämlich keine Lust auf einen kurvigen After-Baby-Körper: „Ich habe entschieden, dass ich, zwei Wochen nachdem ich mein Baby habe, definitiv meinen alten Body wieder zurückhaben will“, stellte sie gerade in einem Interview mit klar.

Sophia Vegas will ihre Wespentaille zurück

Dass die Kleine, die Amanda Jacqueline Charlier heißen und im Februar zur Welt kommen soll, ihre Mama in den ersten Wochen voll und ganz beanspruchen wird, scheint sich Sophia nicht vorstellen zu können. Und auch auf die kritischen Fan-Kommentare wie „Unfassbar!“ oder „Wie kann man so egoistisch sein?“ gibt sie nichts. „Ich werde mich definitiv unters Messer legen. Es heißt ja nicht, dass ich mich in meinem Körper nicht wohlfühlen darf, nur weil ich ein Baby habe“, meint Sophia Vegas. Welche OPs die Ex von Bert Wollersheim genau plant, um sich wieder gut zu fühlen, verrät sie bisher nicht. Wir tippen auf Brust- und Bauchdeckenstraffung plus Vaginalverjüngung...