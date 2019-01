Sophia Vegas: Schockierende Baby-Beichte! Ihre Fans sind in Sorge!

Oh je, was ist nur bei Sophia Vegas los? Ihre neuste Aussage versetzt ihre Fans nun in absolute Baby-Panik!

Es wird nicht ruhig bei Sophia Vegas und ihrem Baby! Erst kürzlich schockte Sophia ihre Fans mit der Aussage, dass sie nach der Geburt ihres Babys mit ihrem Sportprogramm wieder voll durchstarten möchte. Nun die nächste Hiobsbotschaft...

Sophia Vegas: Beauty-OP-Schock während der Schwangerschaft!

Sophia Vegas hat schon Pläne für nach der Geburt

Das Sophia einen absoluten Körperkult betreibt, ist definitiv nicht Neues. Seit Jahren ist die dabei zu beobachten, wie sie in ihr Aussehen mächtig Geld und Zeit investiert. Kein Wunder somit, dass sie auch nach der Geburt schon einen Plan hat, wie sie sich wieder in "Shape" bringen möchte. Doch das Traurige dabei: Sophia scheint sich um die Zeit nach der Geburt mehr Gedanken zu machen, als um die Zeit vor der Geburt. Dies zeigt zumindest das neuste Statement der Beauty...

Sophia Vegas ist nicht vorbereitet

Wie Sophia nun berichtet, scheint sie auf ihre Entbindung überhaupt nicht gut vorbereitet zu sein. So erklärt sie via " ": "Ich habe noch keine Babysachen gekauft. Keine Windeln, keinen Wickeltisch, nichts". Doch damit nicht genug! Sophia wirkt dabei absolut tiefenentspannt. Sie erklärt: "Ich habe noch nicht mal eine Notfalltasche gepackt, falls Amanda spontan früher kommen will." Für ihre Fans eine absolute Schock-Nachricht. Besorgt müssen sich allerdings nicht sein. So erklärt Sophia: "Immer alles auf den letzten Drücker, das ist typisch für mich."