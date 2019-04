Sophia Vegas: Schwanger? Dieses Bild ist eindeutig!

Sophia Vegas und Freund Daniel Charlier sind im Baby-Fieber! Vor zwei Monaten kam ihren gemeinsame Tochter Amanda auf die Welt. Doch das soll nicht der einzige Nachwuchs bleiben. In ihrer -Story verriet Sophia, dass gerne nochmal Mutter werden würde: "Ich könnte mir vorstellen, dass Baby Nummer zwei auch schon bald kommen könnte. Ich verstehe jetzt Leute, die sagen, dass sie zwei, drei oder vier Kinder haben möchten", gestand die frisch gebackene Mama.

Ist Baby Nummer 2 schon unterwegs?

Ist es jetzt etwa soweit? Erst kürzlich brachte sie die Gerüchteküche mit einem verdächtigen Bild ordentlich zum Brodeln. Die Daniel legt zärtlich seine Hand auf ihren Bauch. "Baby Nr. 2? Ist doch einfach das schönste, was es gibt", kommentierte sie den Schnappschuss.

Sophia Vegas: Drama um ihre Gesundheit!

reund Daniel lüftet das Geheimnis

Zu früh gefreut! Daniel postete gab via Instagram den Fans Einblicke in ihren Pärchen-Urlaub in Saint-Tropez. In den kurzen Clips ist u.a. zu sehen, wie die beiden im Spa entspannen, im Restaurant dinieren - und eine Zigarre rauchen! Damit bestätigen die beiden: Sophia ist NICHT schwanger. Aber was noch nicht ist, kann ja noch werden...