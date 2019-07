Sophia Vegas: Sie schockiert mit dem nächsten bizarren Plan!

Erst vor einigen Wochen hielt Daniel Charlier (53) um die Hand von Sophia Vegas (31) an. Im August soll nun die Trauung stattfinden – und dafür scheinen sich die beiden einen ganz besonderen Priester ausgesucht zu haben.

Seit einem Jahr sind Sophia und Unternehmer Daniel ein Paar: Die beiden teilen die Leidenschaft für einen extravaganten – da soll natürlich auch ihre Hochzeit außergewöhnlich werden. Und das wird sie! „Es soll drei Hochzeiten geben. Eine hier in Beverly Hills, eine in Deutschland und eine auf Ibiza“, verriet Sophia Vegas. Und offenbar könnte auch ein ganz spezieller Priester eine Rolle spielen: Denn Sophia zeigte kürzlich in einer Insta-Story die Visitenkarte von Dr. Jeff Ball – bei ihm handelt es sich um einen Priester, der dem sogenannten Dudeismus angehört. Was das genau ist? Inspirieren ließ sich diese Religion vom Kultfilm „The Big Lebowski“, der von einem Aussteiger handelt, der sein Leben in vollen Zügen genießt und jedem Erwartungsdruck mit einer stoischen Gelassenheit entgegentritt – er nennt sich selbst nur „der Dude“. Acht Jahre nach Erscheinen des Films richtete Oliver Benjamin, ein amerikanischer Journalist, ein Internetforum ein, in dem er einige Ideen des -Streifens aufgriff und sie als Dudeismus vorstellte – es dauerte nicht lange, bis sich weltweit Tausende von Fans zu dieser entspannten Einstellung bekannten. So ganz ernst ist all das zwar nicht gemeint, Benjamin bezeichnet den Dudeismus selbst eher als eine Art Pseudo-Religion.

Wie verrückt wird die Hochzeit von Sophia Vegas?

Aber: Wirft man einen Blick auf den offiziellen Dudeismus-Shop, wird deutlich, dass einige Anhänger voll dahinterstehen. Denn dort werden nicht nur die Werte und Regeln der Religion erklärt, sondern auch zahlreiche Merchandise-Artikel angeboten. Da gibt es bedruckte T-Shirts, Ansteckbroschen, selbst Priester-Zertifikate werden zum Kauf angeboten. Auch Tipps, wie eine Hochzeit im Dudeismus-Stil abgehalten werden kann, sind aufgelistet: Die berechtigten Priester müssen keine festliche Kleidung tragen, auch Braut und Bräutigam können in den verrücktesten Klamotten vor den Altar treten.

Sophia Vegas: Baby Nr. 2! Sie verkündet die süßen News

Die Rede des Priesters darf locker geführt werden, er kann sich sogar eine simple Vorlage von der Dudeismus-Homepage herunterladen. Ob Sophia und Daniel sich tatsächlich für diese Art der Eheschließung entscheiden? Falls ja, würde es wohl definitiv die verrückteste Hochzeit des Jahres werden. So ganz anders als die Trauung 2010 von Sophia und Ex-Mann Bert Wollersheim, denn da sagte sie noch im schlichten Dress und vor einem gewöhnlichen Priester: „Ja, ich will!“

