Sophia Vegas: Skandal um ihre sechsmonatige Tochter

Reddit this

Sophia Vegas will Dauer-Betreuung für Tochter Amanda. Dafür haben nicht alle Verständnis.

Um die Erziehung von Sophia Vegas’ sechs Monate alter Tochter kümmert sich bereits eine Vollzeit-Nanny. Doch diese komfortable Betreuung reicht der jungen Mutter offenbar nicht.

Für Amanda gibt es wohl bald einen wechselnden Rundum-Service: Gerade besichtigten Sophia Vegas und ihr Freund Daniel Charlier (53) nämlich eine Kita in Los Angeles. „Wir brauchen das nicht dauerhaft. Wir haben eine Nanny“, verkündete Sophia während des Schnuppertermins per . Sie wirkte aber durchaus interessiert an dem Angebot. Ihr Verlobter hingegen war schockiert, dass die Kita schon sechs Wochen alte Babys aufnimmt.

Kommt Sophia Vegas' Tochter in die Kita?

Sophia sah das wohl lockerer. Schließlich hat auch sie Amanda nur einen Monat nach der Geburt zu Hause gelassen, um mit Dan in den Liebesurlaub zu fahren. Danach fokussierte sie sich ebenfalls gefühlt mehr auf ihr Aussehen als auf ihr Kind. Gut möglich, dass Amanda ihre Mama zwischen Nanny und Kita-Erzieherinnen demnächst kaum noch zu Gesicht kriegt…

Sophia Vegas: Beauty-Schock! Sie legt sich schon wieder unters Messer

Immer wieder sorgte Sophia Vegas für heftige Kritik wegen ihrer unkonventionellen Mutterrolle. Zum Beispiel, als die Blondine und ihr Gatte Daniel Charlier nur zwei Monate nach der Geburt ohne Baby für mehrere Tage nach Ibiza reisten. Auch dass Sophia schon wieder beim Schönheitschirurgen war, sorgte für Empörung. „Wegen der Schwangerschaft habe ich fast zwei Jahre nichts machen lassen können“, jammerte Sophia. Sorgen, die nicht jeder nachvollziehen kann...

Sophia Vegas im -Wahn. Im Video seht ihr, welche Eingriffe sie jetzt plant: