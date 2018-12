Reddit this

Sophia Vegas: So geht es ihr während der Schwangerschaft!

Es wird nicht ruhig um Sophia Vegas! Seit ihrer Schwangerschafts-Verkündung enthüllt Sophia Vegas immer neue Baby-Details. Erst kürzlich berichtete sie, welche Namen für ihr Kind in der engeren Auswahl sind. Nun die nächsten Neuigkeiten!

Sophia Vegas: Traurige Baby-News kurz vor der Geburt!

Sophia Vegas kassierte Shit-Storm

Vor einigen Tagen musste sich Sophia Vegas bösen Anfeindungen ihrer Fans stellen, da sie unter einem Baby-Bauch-Post bei " " ihr "After-Baby-Body-Programm" ankündigte. Doch wie sieht es eigentlich aktuell bei Sophia aus? Achtete sich auch schon während der Schwangerschaft auf ihrer Figur, beziehungsweise auf ihr Gewicht?

Sophia isst alles

Wie Sophia jetzt berichtet, achtet sie momentan eher weniger auf Kalorien. So erklärt sie gegenüber " "-"Exclusiv": "Momentan in der Schwangerschaft esse ich eigentlich alles, worauf ich Lust habe. Also ich muss auch echt sagen, ich fühle mich jetzt auch echt fett, ne?" Absolut ehrliche Worte. Mal sehen, wie schnell Sophia die zusätzlichen Pfunde nach der Schwangerschaft wieder los wird...