Sophia Vegas: Süßes Baby-Update!

Es wird nicht ruhig um Sophia Vegas und ihren Nachwuchs. Erst kürzlich lüftete die Beauty das Geschlecht und den Namen ihres Sprosses. Nun die nächsten Neuigkeiten...

Sophia Vegas: Große Sorge! Gefährdet sie DAMIT ihr ungeborenes Baby?

Sophia Vegas musste sich Anfeindungen stellen

Obwohl Sophia Vegas in der letzten Zeit immer betonte, wie sehr sie sich auf ihr Baby freuen würde, musste sich die "bald-Mami" erst vor einigen Tagen bösen Anfeindungen ihrer Fans stellen. Der Grund: Sophia berichtete über ihren Plan, wie sie die unnötigen Baby-Pfunde nach der Geburt wieder loswerden will. Für ihre Fans ein absolutes "No Go". Das Sophia allerdings nicht nur ihren "After-Baby-Body" im Kopf hat, beweist die Ex von Bert Wollersheim jetzt in ihrer " "-Story.

Sophia gibt Baby-Update

Via "Instagram" teilt Sophia ihren Fans nun mit, dass es ihr und dem Baby ganz wunderbar geht. Sie postet dazu ein Foto von sich, welches sie bei einer Baby-Untersuchung zeigt. Dazu kommentiert sie: "Baby hat eine gesunde normale Größe und wiegt schon 1,6 Kilo." Wie süß! Wann der genaue Geburtstermin ist, wollte Sophia allerdings noch nicht verraten. Wir freuen uns aber schon jetzt!