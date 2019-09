Sophia Vegas: Süßes Geheimnis vor der Hochzeit gelüftet!

Sophia Vegas könnte momentan nicht glücklicher sein. Anfang des Jahres kam ihre kleine Tochter Amanda auf die Welt. Im Mai gaben sie und Freund Daniel Charlier ihre Verlobung bekannt. Am Freitag findet endlich die Hochzeit in Santa Babara statt.

Sophia Vegas hatte ihre erste Hochzeits-Anprobe

Die Blondine geht die Vorbereitungen jedoch entspannt an. "Ich glaube, ich bin die verrückteste Braut die es überhaupt gibt. Ich glaube, ich habe meine Hochzeit in nur einer Woche geplant. Wir sind so viel gereist, ich habe meine Hochzeit schon fast vergessen", erzählt sie im Interview mit . Gerade erst ist ihr Brautkleid aus Berlin angekommen. "Wir haben das Kleid relativ groß bestellt, weil meine Brüste und mein Hintern so groß sind. Deswegen müssen wir groß bestellen, damit wir es in der Taille kleiner machen können", so die Blondine weiter. Nach ein paar Handgriffen sitzt ihr das perlenbestickte Kleid wie angegossen.

Sophia Vegas: Beauty-Schock! Sie legt sich schon wieder unters Messer

Sophia Vegas und Daniel Charlier geben sich drei Mal das Ja-Wort

Außerdem verrät Sophia noch ein süßes Geheiminis. Die Feier am Freitag wird nicht die einzige sein. "Es ist wirklich nur eine kleine Hochzeit, nur für uns. Nächstes Jahr heiraten wir kirchlich in Beverly Hills und auf Ibiza." Wir wünschen alles Gute!

Vor der Hochzeit ist Sophia regelrecht dem -Wahn verfallen. Was sie alles gemacht hat, erfahrt ihr im Video: