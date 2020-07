Sophia Vegas: Total verändert! Ihre Fans sind sprachlos

View this post on Instagram

Mal wieder werde ich die Frage gestellt warum ich nichts poste. Ehrlich gesagt frage ich mich das auch dennoch ist es quasi einfach zu beantworten. Ganz speziell als Mami verstehen einige meinen Punkt. Ich bin einfach an einem Punkt in meinem Leben wo ich nicht glücklicher sein könnte. Meine Tochter freut sich riesig über ihre Enten. Was sie quasi für ihre hält. Diese Freude und Unbeschwertheit gibt mir einen tiefen Sinn der mich geerdet hat mich nur auf diese wundervollen einzigartigen Momente zu konzentrieren. Ich genieße jeden Moment mit meiner Tochter die ich haben kann ohne das ich mich auf andere Dinge konzentriere wie das richtige Bild auszusuchen dann den Text usw... und wenn man wirklich im Leben angekommen ist, muss man wirklich alles teilen ? Vielleicht gebt ihr mir eure Gedanken darüber. Ich denke einfach die Zeit mit meiner Tochter zu genießen mit Qualität ist was mich rund um glücklich macht. Und wenn mein Töchterchen ein nickerchen macht ruh ich mich idealerweise auch aus. Keine Ahnung ich frage mich gerade nach dem eigentlichen Sinn auf Social media..denn die Bilder die gepostet werden ist meistens was die Leute zeigen möchten die Realität sieht evtl anders aus ? Also worauf sollte man sich konzentrieren... ein Student des Lebens zu sein oder stundenlang auf Profilen rumlungern und sehen was evtl noch nicht einmal der Realität entspricht ?! Gibt es überhaupt einen richtigen Sinn von Social Media ?! Und ja ich bin Zwiegestalten in wieweit ich mein Leben teilen möchte daher gebt mir in dem Punkt gerne euren Senf dazu. 🥳