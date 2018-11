Sophia Vegas: Traurige Baby-News!

Reddit this

Oh je, mit dieser emotionalen Beichte rührt Sophia Vegas ihre Fans definitiv zu Tränen...

Die Nachricht, dass Sophia Vegas schwanger ist, verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Erst vor einigen Tagen postete die Blondine ein Foto von sich, welches ihren Baby-Bauch deutlich in Szene setzte. Doch jetzt das Traurige! In einer emotionalen Beichte spricht Sophia nun Baby-Klartext!

Schwangere Sophia Vegas: Sie nimmt sich eine Auszeit

Sophia Vegas hatte Probleme mit ihrer Schwangerschaft

Via " " gibt Sophia nun tiefe Einblicke in ihr Innerstes. So postete sie ein Foto von sich, zu dem sie kommentiert: " (...) als ich meinem Freund sagte das ich schwanger bin, konnte ich seine unglaubliche Freude (und das ist noch harmlos ausgedrückt, ...das gesamte Restaurant und seine engsten Freunde wussten innerhalb von 5 Minuten das wir ein Baby bekommen) meines Freundes nicht nachvollziehen..." Ehrliche Worte, die zeigen: Sophia trat ihrer Schwangerschaft weniger euphorisch gegenüber. Doch zum Glück, scheint sich Sophia mittlerweile auf ihr Baby zu freuen...

Mittlerweile ist Sophia überglücklich

Obwohl Sophia ihrer Schwangerschaft anfangs mit gemischten Gefühlen gegenüber trat, scheint sie sich nun auf ihr Baby zu freuen. So fügt sie hinzu: "Doch nun beginnt auch bei mir die Realisierung und die unglaubliche Freude auf unseren Nachwuchs. Es ist unfassbar was aus tiefer liebe entstehen kann ... ein neues Leben. Oder besser gesagt unser neues Leben". Liebevollere Worte hätte sie definitiv nicht finden können.