Sophia Vegas: Traurige News kurz nach der Hochzeit!

Huch, was ist denn bei Sophia Vegas los? Die jüngsten Ereignisse sorgen nun bei ihren Fans für ordentlich Kopfzerbrechen...

Eigentlich ist Sophia Vegas dafür bekannt, dass sie ihr Leben via Social Media immer wieder mit zur Show stellt. Doch seit einigen Wochen ist es still um Sophia Vegas geworden. Ist bei der Power-Blondine alles in Ordnung?

Sophia Vegas: Erste Bilder von der Hochzeit mit Daniel Charlier

Sophia Vegas feierte Traumhochzeit

Am 20. September verkündete Sophia ihrer Community, dass sie ihrem Freund, dem Investmentberater Daniel Charlier, das Jawort gegeben hat. Danach postete die noch eine Reihe von Schnappschüssen via " ", durch die sie ihren großen Tag mit ihren Fans teilte. Doch seitdem herrscht Funkstille in ihrem "Instagram"-Account. Das dies bei ihren Anhängern vor allem eine Frage aufwirft, ist klar: Geht es Sophia gut?

Sophia Vegas macht eine Pause

Obwohl Sophias Fans noch fleißig Glückwünsche unter die Hochzeitsbilder ihres Idols posten, müssen sie auf eine Antwort vorerst warten. So erklärte die Beauty erst vor einigen Wochen via "Instagram": "Ich lebe jeden Moment in vollen Zügen aus und habe mich daher etwas von Social Media distanziert." Wann sich Sophia wohl das nächste Mal wieder zu Wort melden wird? Wir können definitiv gespannt sein...

