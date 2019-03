Sophia Vegas: Unfassbarer Beauty-Wahn nach der Geburt!

Reddit this

Erst vor viereinhalb Wochen brachte Sophia Vegas (31) Tochter Amanda zur Welt. Doch alles, was die Neu-Mama jetzt zu beschäftigen scheint, ist offenbar ihr Aussehen. Die Babypfunde sollen nämlich schneller weg, als sie gekommen sind – Sophia will ihre alte Figur zurück.

„Auf jeden Fall kann ich euch sagen, ich habe schon 20 Pfund verloren – direkt nach der Geburt“, ließ sie ihre Fans gerade stolz auf wissen. Und so soll es weitergehen: „Auf jeden Fall werde ich jetzt an den nächsten 30 Pfund arbeiten. Und das Gute ist: In vier Wochen muss ich wieder zum Doc. Und bis dahin habe ich mir diese 30 Pfund vorgenommen.“

Sohia Vegas will weiter abnehmen

Klingt, als wäre ihr der Body wichtiger als das Baby. Denn auch auf Muttermilch muss die kleine Amanda verzichten – schließlich mache Stillen keine schönen Brüste. „Dafür gibt es diese Nahrungsmittelchen im Fläschchen“, so die 31Jährige.

Sie freut sich dafür auf ihre „Komplettrenovierung“, wie sie verrät. „Ich bin beim Friseur und bekomme heute meine Haare eingesetzt und auch Farbe.“ Und was noch? „Oh, ich brauch wieder Botox!“ Unfassbar…