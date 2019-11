Sophia Vegas: Wieder ein Beauty-Eingriff - und Tochter Amanda ist dabei

Reddit this

Die Vorliebe seiner Ehefrau färbt eindeutig ab! Sophia Vegas (32) alias Miss XXS-Taille und XXL-Busen ist nicht das einzige Mitglied ihrer Familie, das -Eingriffe vornehmen lässt…

Dabei hatte Daniel Charlier (53) seiner Frau gerade erst ein Eingriff-Verbot ausgesprochen: „Keine Schönheitsoperation mehr“, forderte er. Für ihn gilt die Regel wohl nicht, und so traute sich der Unternehmer unter das Ultraschallgerät ihres Stamm-Salons in Essen. Ran an den winterlichen Bauchspeck war das Ziel der Fettzellen-Entleerung.

Sophia Vegas begleitete ihren Mann zum Beauty-Eingriff

Natürlich stand Sophia ihrem Liebsten bei der Behandlung bei. Hoffentlich überträgt sich die Sucht des Paares (noch) nicht auf ihre neun Monate alte Tochter. Nicht, dass Amanda die Nächste auf der Liege ist. Die Kleine durfte zumindest schon mal mit in den Beauty-Salon...

Sophia Vegas: Große Sorge um Tochter Amanda!

Obwohl Sophia Vegas Beauty-Eingriffen erst vor wenigen Monaten abgeschworen hatte, legte sie sich trotzdem kürzlich selbst wieder unters Messer. Sieht ganz so aus, als könne diese Familie so ganz ohne einfach nicht...