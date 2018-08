Sophia Wollersheim: Abgekarteter Baby-Plan?

Es war DIE Überraschung der aktuellen Staffel von "Promi ". verriet vor laufenden Kameras, dass sie schwanger ist. Doch war das alles ein abgekarteter Plan?

Sophia Wollersheim hat ihre Schwangerschaft schon angedeutet?

Noch bevor Sophia Wollersheim in den Container gezogen ist, besuchte sie die Sendung "Akte Spezial" in Amerika. Und dort gab es so einnige Anzeichen für die Baby- . "Ich esse gerne Gurken momentan. Wollt ihr ein Gürkchen haben?", plauderte sie beispielsweise offen aus. Was für ein Klischee.

Aber auch sonst gab es einige kryptische Sätze. "Ich habe einige Entscheidungen getroffen in meinem Leben. Die werden euch verwundern. Das werdet ihr bald erfahren, aber nicht jetzt", so Sophia weiter. Wusste sie da also schon von der Schwangerschaft?

Schwangerschaftsbeichte für die PR?

Hat Sophia Wollersheim also vorher schon geplant, die Schwangerschaft im offiziell zu machen?Viele Zuschauer halten das Outing für einen wahren PR-Coup. Und auch hat die Blondine dafür heftig kritisiert. Doch die 30-Jährige steht zu ihrer Entscheidung....