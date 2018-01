Sophia Wollersheim: Abserviert und eiskalt sitzen gelassen!

Chris Töpperwien und Sophia Wollersheim hatten große Pläne, wollten gemeinsam ein Restaurant eröffnen. In "Closer" erzählt der Currywurst-Mann, warum daraus nichts wurde.

Eigentlich sollte aus der Zusammenarbeit mit Sophia Wollersheim (30) etwas werden, das allen schmeckt: ein vegetarisches Sushi-Restaurant mitten in Los Angeles! Doch mittlerweile ist Currywurst-Mann Chris Töpperwien (43) der Appetit vergangen. Exklusiv in "Closer" sagt der Auswanderer-Star: „Ich bin einfach nur enttäuscht von Sophia.“

Chris Töpperwien hatte große Pläne

Die Idee entstand beim gemeinsamen Dinner im „Caffé Roma“ in Beverly Hills, das Chris’ Frau Magey (30) eingefädelt hatte. Dort berichtete die Musicaldarstellerin vom neuesten Geschäftsprojekt ihres Mannes: ein vegetarisches Sushi-Restaurant.

Dafür war er sogar schon in New York, holte sich bereits im Sommer 2015 Inspirationen, konzipierte die Geschäftsidee. Mit einem Kompagnon mietete er anschließend eine Restaurant-Location nördlich von Malibu, die beide professionell ausbauen ließen.

Schmackhaft, auch für Sophia. „Es ging ratzfatz. In nur ein paar Tagen wurden wir uns finanziell einig, und sie wurde Teilhaberin des Ladengeschäfts.“ Da Chris durch die Dreharbeiten für seine neue RTL II-Show kaum noch Zeit für das Projekt „Veggy Sushi“ hatte, bot sich für ihn ein Verkauf seiner Anteile an.

Sophia machte überraschend einen Rückzieher

Für Sophia die große Chance, sich ins gemachte Nest zu setzen – und die Eintrittskarte in die USA. Ein solcher Geschäftsdeal bedeutet nämlich auch eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung. Schnell überwies Sophia die besprochene Investitionssumme – und das Projekt hätte starten können. Doch was wie der Beginn einer wunderbaren Zusammenarbeit schien, wurde erst mal zum Rohrkrepierer. „Nachdem wir in Düsseldorf noch happy auf unseren Deal angestoßen hatten, hörte ich nichts mehr von ihr und habe natürlich den Eindruck, sie war nur auf eine konstante Einreise-Genehmigung in die USA aus. Aber an dem Business will sie sich in meinen Augen momentan nicht mehr beteiligen“, resümiert der Curry-King.

Bis heute liegt das damals noch gemeinsame Business flach. Passiert ist nach Töpperwiens Info bislang nichts: „Bis jetzt liegen mir, der ich ja immer noch Markeninhaber bin, keinerlei Planungen oder Informationen zur baldigen Eröffnung des Restaurants vor.“ Und obwohl Sophia allen finanziellen Anforderungen nachgekommen ist, bleibt statt fleischlosen Sushi-Genüssen nur ein fader Beigeschmack: „Klar fühlt man sich ausgenutzt und ist enttäuscht. Hätte ich das gewusst, hätte ich meine Anteile behalten. In Zukunft werde ich mir meine Geschäftspartner zweimal anschauen müssen“, sagt Chris – behält aber seinen rheinischen Humor bei: „Bei ihrem Taillen-Umfang hätte ich wissen müssen, dass man mit ihr kein Restaurant planen sollte.“