Sophia Wollersheim: Ausversehen auf Drogen-Trip

Sophia Wollersheim im versehentlichen Drogenrausch!

Die Fans der kurvigen Blondine sind von ihrem Idol ja einiges gewöhnt - aber dieses Geständnis dürfte dann doch überrascht haben...

In ihrer Instagram-Story berichtet Sophia, wie ihr Freitag eine ungeplante Wendung nahm, als eine Freundin ihr beim Feiern "Mint-Drops" anbot.

Die kleinen Wachmacher aus der Apotheke stellten sich dann jedoch als Marihuana-Bonbons heraus - und hauten Sophia Wollersheim ganz schön aus den High Heels!

Sophias Fazit zum ungeplanten Drogen-Trip ist jedenfalls eindeutig:

“Ich werde so was in meinem ganzen Leben nie wieder anrühren. Ich trink lieber ein Weinchen und lass mir lieber Rippen rausnehmen!”