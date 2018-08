Sophia Wollersheim: Fake-Skandal! Ist sie gar nicht schwanger?

Am Samstag ließ im "Promi "-Container die Bombe platzen: Sie ist im vierten Monat schwanger! Die Mitbewohner fielen ihr freudig in die Arme, als sie die frohe Nachricht verkündete. Doch ausgerechnet Elffach-Mama kaufte ihr das ganze Theater nicht ab...

Silvia lässt kein gutes Haar an Sophia

Im Gespräch mit und machte sie ihrem Ärger Luft. "Wenn ich im vierten Monat schwanger wäre, so wie es Sophia jetzt ist, würde ich nicht ins 'Big Brother'-Haus gehen", meinte Silvia. "Sorry, ich habe da kein Verständnis für. Da fehlen mir die Worte und da will ich jetzt auch gar nichts zu sagen, sonst werde ich aggressiv." Dann redete sie sich aber doch in Rage: "Als werdende Mama präsentiere ich mich nicht so, wie sie es tut. Für mein Kind, das ich hier unter meinen Herzen trage, habe ich etwas Schamgefühl." Silvia wirft Sophia sogar vor, dass sie die Baby-Bombe nur aus PR-Gründen platzen ließ. "Warum hat sie es jetzt allen erzählt? Bevor ich meiner Familie das erzähle, erzähle ich das doch nicht Millionen anderen Menschen. PR-mäßig ist perfekt. Diese Sendung gucken Millionen Menschen, es holen sich aber nicht Millionen Menschen die Bild-Zeitung."

Ist Sophia gar nicht schwanger?

"Du meinst, dass das vielleicht nicht stimmt?", hakte "Bachelor" Daniel nach. Silvia antwortete darauf nicht, zog nur die Augen hoch. Dieser Blick war eindeutig. Ganz schön harte Vorwürfe gegen Bald-Mama Sophia!

Klingt fast so, als ob heute der Streit zwischen den beiden Frauen eskalieren könnte. Immerhin musste Silvia gestern Abend von dem Luxus-Bereich auf die Baustelle ziehen. „Ich freue mich, dass sie mit ihrem Wischmop jetzt hier im Dreck steht", stichelte Sophia bereits. Das kann ja heiter werden...