Sophia Wollersheim: Heftiger Ausraster im Gericht

Nach der Trennung von Bert startete Sophia ein neues Leben. Der Fokus liegt dabei auf ihrer Karriere in den USA. Aber auch optisch veränderte sich die High-Society Lady. So ließ sie sich vier Rippen entfernen, ihren Magen in die Brüste verlegen und diverse Eingriffe in ihrem Gesicht durchführen. Bert und viele Fans sind besorgt. Sophia ist das egal.