Hier ein Küsschen, da eine Umarmung: Sophia Vegas (ehemalige Wollersheim) ist frisch verliebt! Neueste Fotos zeigen die Ex-Frau von Rotlichtkönig Bert Wollersheim mit einem neuen Mann...

Sophia wurde knutschend in Las Vegas erwischt

In einem Restaurant im "Cosmopolitan"-Hotel in Las Vegas turtelte Sophia mit ihrem Freund was das Zeug hält, gab ihn sogar einen leidenschaftlichen Kuss auf den Mund. Ex-Mann Bert, der gerade seine Beziehung zu Webcam-Girl Ginger Costello öffentlich machte, hat seinen Nachfolger bereits kennengelernt. „Sophia hat mir den Herrn – er kommt aus Los Angeles – bei einem Besuch in Düsseldorf in der Zigarren-Lounge des Breidenbacher Hofs als den Mann an ihrer Seite vorgestellt. Ich war wirklich angenehm überrascht, er macht einen sehr seriösen Eindruck auf mich. Ich bin sicher, dass er ihr gut tut", verriet er der "BILD"-Zeitung.

Obwohl die beiden seit letztem Jahr geschieden sind, verstehen sie sich prächtig. „Sophia und ich haben ein gutes freundschaftliches Verhältnis. Wir sprechen offen über alles. Meine neue Freundin kennt sie auch.“

Ab in den Container!

Ab Morgen muss Sophia auf ihre neue Liebe aber erstmal verzichten. Sie zieht in den "Promi Big Brother"-Container ein. Bereits im " " bewies sie, dass sie viel einstecken kann. Sie schlang Fischaugen, Schweinehoden und eine Krokodilvagina herunter – und schaffte es damit sogar auf den zweiten Platz. Ob sie dieses Mal wohl den Sieg nach Hause bringt?