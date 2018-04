Sophia Wollersheim: Neuer OP-Schock!

Fast sah es so aus als wäre an Sophia Wollersheims (30) Oberkörper nicht mehr viel übrig, was noch operiert werden kann - da hat sich die 30-Jährige schon wieder unters Messer gelegt.

Wie "Bild" berichtet, war Sophia Wollersheim erneut beim Beauty-Doc - dieses Mal, um sich überschüssige Haut entfernen zu lassen.

Die vielen Operationen sind Schuld an der überschüssigen Haut

Die störenden Hautlappen sind jedoch überhaupt erst wegen der vergangenen OPs der Blondine entstanden.

In den USA: Sophia Wollersheim eröffnet ein Restaurant

Macht aber nichts: Auch das kann Dr. Michael K. Obeng aus Beverly Hills richten - schließlich hat er auch die Rippen-Operationen durchgeführt.

Der Beauty-Doc schnitt Sophia Wollersheims Narben weg

Besonders praktisch: Da der Arzt bei dem Eingriff Haut von Sophia Wollersheims Rücken und Bauch entfernte, schnitt er auch gleich die Narben der vergangenen OPs weg.

Blöd nur, dass nach dem erneuten Eingriff vermutlich eine noch größere Narbe entstehen wird...