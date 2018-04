Man sagt ja, dass Schönheit im Auge des Betrachters liegt. Und manchmal aber auch nur im eigenen Auge. Sophia Wollersheim (nennt sich jetzt Sophia Vegas), bekannt durch einiges, aber nix Seriöses, bekommt für ihre zahlreichen und vor allem krassen "Schönheits"-OP's nicht allzu viel Zuspruch. Und um dem wenigstens ein bisschen vorzubeugen, schreibt sie auch gerne zu ihren freizügigen Fotos auf Instagram dazu: " be always in love with a soul not a face ." Also "verliebe dich in die Seele, nicht in das Gesicht". Klar. Nur könnte es bei so viel Botox und Silikon schwierig werden, bis auf die Seele zu gucken...

Ein Beitrag geteilt von Sophia Vegas (@officialsophiavegas) am Feb 16, 2018 um 6:44 PST

Sophia Wollersheim: Süchtig nach Operationen

Rauchen, Alkohol, Drogen - von diesen Süchten hat man mehr als genug gehört. Aber es gibt auch vereinzelte Menschen, die nach Schönheits-Operationen süchtig werden. Dazu gehört Sophia. Als dann bekannt gegeben wurde, dass sie, Ex-Frau von Puffbesitzer Bert Wollersheim, ins Dschungelcamp geht, dachten sich viele: Ha! Ohne ihren Glitzerfummel und das ganze Make-Up hält die es doch keinen Tag aus.

Sophia Wollersheim: Neuer OP-Schock!

Die Überraschung: Sie wurde sogar Zweite - und verlor zwar ihr überschminktes Barbie-Gesicht, gewann dafür aber die Herzen vieler Fans. Sie bestach mit ihrer Natürlichkeit und Verletzlichkeit, man hatte Mitleid mit ihr, die sie sich hinter Botox, Silikon und starker Schminke versteckte. Sie wurde früher gemobbt, fühlte sich hässlich, wollte abnehmen und größere Brüste. Aus der Barbie wurde in der Presse erstmals ein Mensch. Darauf hätte sie aufbauen können. Hätte.

Sophia Wollersheim: Nach dem Dschungel der OP-Marathon

Doch nach dem Camp wurde die Aufmerksamkeit mehr, der vermeintliche Druck größer - Sophia wollte sich noch mehr verstecken. Hinter, richtig, mehr Künstlichkeit. Dazu gehört natürlich auch ein "Brazilian Butt Lift". Was irgendwie mehr nach exotischem Cocktail klingt, ist eher ziemlich ekelhaft: Ein Schönheitschirurg (in den USA) saugte ihr drei Liter Fett ab und spritzte sie in ihren Allerwertesten. Ta-daaa, heraus kommt ein Hinterteil mit unfassbaren Dimensionen. Aber damit der besser wirkt, ließ sie sich gleich noch vier Rippen entfernen - und jetzt haben ihre Fans Angst "dass sie in der Mitte durchbricht". Zu Recht. Gesund sieht anders aus...

Sophia Wollersheim: Sie war ein graues Mäuschen

Doch bevor Sophia sich etlichen OP's unterzog (allein vor dem Dschungelcamp: Augenbrauen wurden pigmentiert, Lippen aufgefüllt und konturiert, Teint verjüngt, Schweißdrüsen unter den Armen verödet und die Stirn geglättet, Botox-Injektionen, alle drei Wochen Auffüllen der künstlichen Wimpern, seit 2014 regelmäßig Hyaluronsäure-Behandlungen, viermal operierte Nase, 1,3 Kilogramm Silikon - auf jeder Seite), war sie ein graues Mäuschen. Dann stellte sie fest: "Als ich Bert kennengelernt habe, habe ich seine vielen tollen Freunde gesehen, die auch hübsch aussehen und ich habe sie alle gehasst. Irgendwann habe ich dann entschieden, ich möchte die nicht mehr hassen. Ich will so aussehen, wie ich mir das vorstelle.“ Dabei war sie vorher ein hübsches, natürliches Mädchen, das sich auch ungeschminkt wirklich sehen lassen konnte!

Auch hier: Bis auf einige vereinzelte Fans kommentieren alle mit "links" oder "left" - das Natürliche kommt wohl eben doch viel besser an als der Barbie-Look. Schade eigentlich, dass sie sich so verstecken muss. Vor was hat Sophia Vegas Wollersheim Angst? Sie sieht ohne Make-Up und sah vor den BEauty-OP's wirklich gut aus. Nur eines steht fest: Sich Rippen zurück operieren lassen... Das geht wohl nicht. Sollte sie also morgen aufwachen und ihr altes Äußeres wiederhaben wollen - dann wird sie enttäuscht werden.