Es war die Überraschung schlechthin im "Promi "-Haus: ist schwanger! Vater des Babys ist der amerikanische Geschäftsmann Daniel Charliere. In der Sat.1-Show "Endlich Feierabend" sprach Sophia jetzt zum ersten Mal über ihre neue Liebe...

Sophia Wollersheim: Knutsch-Fotos aufgetaucht! Sie hat einen neuen Freund

"Bei ihm habe ich sofort gemerkt, dass er der Richtige ist"

Sophia und ihr Daniel lernten sich in einem privaten Zigarrenclub in Beverly Hills kennen. Seit sieben Monaten sind die beiden ein Paar - und seitdem . "Er ist ein ganz besonderer Mensch. Er hat ein riesiges Herz. Ich liebe einfach alles an ihm. Ich habe mir immer eine Familie mit dem richtigen Partner gewünscht. Bei ihm habe ich sofort gemerkt, dass er der Richtige ist", schwärmte sie. "Wir haben auch Kinder geplant - nur nicht so schnell."

Sophia Wollersheim: Abgekarteter Baby-Plan?

Ein Baby macht ihr Glück perfekt

Tja, Pläne ändern sich. Mittlerweile ist Sophia im vierten Monat schwanger. Daniel sind die Veränderungen an seiner Freundin sofort aufgefallen. "Ich war sehr müde und habe ohne Ende Würstchen und Gürkchen gegessen", erzählte das -Sternchen in der Sendung. Ihr Liebster hatte sich Sorgen um sie gemacht und sie schließlich gebeten, sich untersuchen zu lassen. Zu dem Zeitpunkt war das Ungeborene Kind schon drei Monate alt.

Besonders bei Daniel ist die Vorfreude riesig: "Der ist ausgerastet vor Freude. Ich habe noch nie einen Menschen sich so freuen sehen." Das Geschlecht des Kindes wissen die beiden aber noch nicht. "Hauptsache erstmal gesund und dann geht's weiter."