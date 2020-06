Sophia Wollersheim wird einer Prinzessin gebührend empfangen

Da Bert seine Frau nicht in Australien in Empfang nehmen konnte, fällt die Begrüßung in Deutschland nun umso glamouröser aus. Seiner "Prinzessin Sophia" verpasste Bert direkt ein entsprechendes Krönchen und holte sie mit einer großen Strech-Limousine ab.

In großen Buchstaben stand darauf: "Darling, welcome home." Dazu noch eine Menge Herzen und Bilder von Sophia auf den verdunkelten Scheiben der Limousine. Doch all den Kitsch verzeiht man den beiden Wollersheims gerne, wenn man die süßen gegenseitigen Liebesbekundungen auf Facebook liest.