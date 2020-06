Sophia Wollersheim zeigt ihre hübsche Schwester

Da kommen Freunde und Familie oft einfach zu kurz.

Umso schöner ist es, wenn man die Liebsten um sich herum hat. Kein Wunder also, dass Sophia unendlich happy ist, als sie endlich wieder mit ihrer Schwester vereint ist! "Man darf niemals vergessen wo man her kommt. Hier hab ich nun seit langem endlich wieder mein Schwesterherz in den Armen", freut sich Sophia.

Blonde Haare, strahlende Augen und ein süßes Lächeln - Sophias Schwester kann sich wirklich sehen lassen! Das finden übrigens auch ihre Fans! "Da hast du aber eine hübsche Schwester, einfach super ihr beide", schwärmen sie.

Schade nur, dass den beiden Beautys nicht viel von der gemeinsamen Zeit bleibt. "Ich freu mich morgen wieder auf meine lieben Österreicher und natürlich auf mein Wiener Schnitzel diesmal in Wien", verrät die Dschungelprinzessin weiter. Naja, Hauptsache sie genießen die kurze Zeit, die sie miteinander haben.