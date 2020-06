Sophia Wollersheim zieht ins Dschungelcamp 2016!

Nun wurde der Namen einer weiteren Camperin verraten.

Wie „Bild“ berichtet, soll Sophia Wollersheim bei der neuen Staffel „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ mit dabei sein. Gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem Bordellbetreiber Bert Wollersheim, soll die Blondine mit der XXL-Oberweite demnach im Januar für die Dreharbeiten des RTL-Kultformates nach Australien fliegen.

Bereits im letzten Jahr hatte das TV-Sternchen dem „Kölner Express“ verraten, dass sie sich eine Teilnahme am Dschungelcamp durchaus vorstellen könnte: „Ich will ins Camp. Nur diese wilden Tiere sind nicht so mein Fall.“ An die Flora des australischen Dschungels muss sich die 28-Jährige wohl oder übel gewöhnen. Ex-Bachelor Paul Janke, der bereits als weiterer Kandidat gehandelt wird, scheint damit weniger Probleme zu haben.

Sophia Wollersheim ist neben Brigitte Nielsen, die sich eine Wildcard erkämpft hat, bislang die einzige weibliche Camperin. Doch noch sind ein paar Plätze im Flieger nach Australien frei...