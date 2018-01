Sorge im dänischen Königshaus: Prinz Henrik liegt im Krankenhaus!

Wie geht es Prinz Henrik wirklich? Ganz Dänemark ist momentan wieder in großer Sorge um den Mann von Königin Margrethe, denn er wurde wieder ins Krankenhaus eingeliefert.

Traurige Gewissheit: Prinz Henrik von Dänemark hat Demenz

"In den kommenden Tagen werden eine Reihe von Untersuchungen vorgenommen werden."

Prinz Henrik ist gerade erst wieder aus Ägypten zurückgekehrt. Er musst schon dort in eine Klinik. Jetzt wurde er in das Rigshospitalet in Dänemark gebracht. "Wir haben zum jetzigen Zeitpunkt der Pressemitteilung nichts hinzuzufügen. Der Prinz ist gut nach Hause gekommen und liegt nun im Rigshospitalet. In den kommenden Tagen werden eine Reihe von Untersuchungen vorgenommen werden", so die Pressesprecherin des dänischen Königshauses.

Wieso Prinz Henrik von Dänemark in die Klinik musste, ist bisher unbekannt.

Prinz Henrik leidet unter Demenz

Erst im Juli musste sich Prniz Henrik wegen einer Infektion behandeln lassen. Im September dann die Schock-Nachricht: Prinz Henrik von Dänemark hat Demenz! Damals wurde auch verkündet, dass sich der 83-Jährige zur Ruhe setzt. "Die Königin und die königliche Familie haben den Wunsch, dass der Prinz in Zukunft die Ruhe bekomme, die die Situation verlangt", hieß es in einem Statement.