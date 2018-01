Was für ein unglaubliches Spektakel. Am 31. Januar können wir eine echte Seltenheit am Himmel bewundern. Supermond, Blue Moon und die Blutmondfinsternis treffen aufeinander. Das gab es in den letzten 150 Jahren nicht!

Astronomen sprechen von der "Super Blue Blood Moon Eclipse"!

Supermond, Blue Moon und die Blutmondfinsternis zusammen auftreten, sprechen einige Astronomen von der "Super Blue Blood Moon Eclipse". Doch was bedeutet das?

"Super Blue Blood Moon Eclipse": Was erwartet uns?

Beim Supermond ist der Mond besonders nah an der Erde - und das auch noch als Vollmond. Dadurch erscheint uns der Mond speziell groß.

Dass es am 31. Januar Vollmond geben wird, ist auch etwas besonderes. Denn es ist das zweite Mal in diesem Monat, dass es einen Vollmond gibt. Dieses Spektakel nennt man Blue Moon.

Und zuletzt trifft auf den Vollmond, der ganz nah an der Erde ist auch noch die Blutmondfinsternis. Dabei schiebt sich die Erde zwischen Mond und Sonne und lässt den Vollmond dunkelrot leuchten. "Wir sehen alle Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge der Erde in diesem Moment von der Oberfläche des Mondes reflektiert", schwärmt NASA-Expertin Sarah Noble.

Ein Spektakel, das man sich nicht entgehen lassen sollte....