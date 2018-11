"Spongebob Schwammkopf" - Erfinder Stephen Hillenburg ist tot!

Reddit this

Was für furchtbare Neuigkeiten für alle "Spongebob Schwammkopf"-Fans! Wie jetzt bekannt gegeben wurde, verstarb der Erfinder der beliebten Serie, Stephen Hillenburg, vollkommen unerwartet im Alter von nur 57 Jahren.

Stephen Hillenburg stirbt an seiner ALS-Erkrankung

Wie am Dienstag mitgeteilt wurde, ist Stephen Hillenburg an seiner ALS-Erkrankung verstorben. Im März vergangenen Jahres hatte der Comiczeichner bekannt gegeben, dass er an ALS erkrankt sei. Dabei handelt es sich um eine tödliche Krankheit des Nervensystems, die meist zu einer völligen Lähmung führt.

Sender "Nickelodeon" trauert

Via "Twitter" veröffentlicht er Kindersender "Nickelodeon" ein erstes Statement zu dem Ableben des . So heißt es: "Wir sind traurig, den Tod von Stephen Hillenburg mitteilen zu müssen, dem Erfinder von Spongebob Schwammkopf. Heute halten wir eine Schweigeminute ab, um sein Leben und seine Arbeit zu ehren."