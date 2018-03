Sport-Legende Roger Bannister ist tot

Große Trauer um Sport-Legende Sir Roger Bannister. Wie BBC berichtet, starb der ehemalige Mittelstreckenläufer im Alter von 88 Jahren.

Sir Roger Bannister ist eine Legende!

Sir Roger Bannister ist eine wahre Legende im Laufsport. Der Brite war der erste Mensch, der eine Meile unter vier Minuten gelaufen ist. Den Rekord brach er am 6. Mai 1954 in Oxford. Dort legte Sir Roger Bannister 1.609 Meter in 3:59,4 Minuten zurück. Doch die Bestzeit wurde wenige Wochen später wieder gebrochen.

Sir Roger Bannister bekam eine eigene Münze!

Sir Roger Bannister machte schon 1954 Schluss mit dem Laufen, studierte Medizin und widmete sich seiner Karriere als Neurologe. Doch dem Sport blieb er trotzdem in anderen Funktionen treu. 1975 bekam er deswegen sogar den Titel "Sir" und eine Münze, die ihm zu Ehren erschien.