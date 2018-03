"Sprachlos!": Damit hat Oana Nechiti nicht gerechnet

Am 23. Februar wurde Oana Nechiti 30 jahre alt. "Ich habe so lange darauf gewartet und ich bin bereit, als eine 30+ zu leben“, erklärte sie glücklich auf ihrer Instagram-Seite. Trotzdem erwartete Oana eine große Überraschung, mit der sie absolut nicht gerechnet hätte.

An ihrem Ehrentag verschlug es Nechiti zunächst einmal die Sprache. Freunde und Verwandte überraschten den „Let’s Dance“-Star mit einer Geburtstagsparty im Gatsby-Stil.

Ein Beitrag geteilt von OANA NECHITI OFFICIAL (@oana_nechiti) am Feb 24, 2018 um 4:04 PST

"Alles, was man in Leben sammeln sollte, sind Momente mit Familie und Freunden! Ich hatte gestern den besten Geburtstag meines Lebens! Überraschungsparty zu Hause [...]... ICH HATTE KEINE AHNUNG", schreibt sie begeistert auf Instagram. "Das werde ich nie vergessen und dieses Gefühl nehme ich in mein neues Lebensjahr mit."